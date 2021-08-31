РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру месяца

Сергей Семак Фото: «Зенит»
В список попали Сергей Семак, «Зенит» (14 очков в 6 матчах, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (13 очков в 6 матчах, 2-е место), Владимир Федотов, «Сочи» (12 очков, в 6 матчах, 3-е место), Марко Николич, «Локомотив» (12 очков в 6 матчах, 4-е место) и Александр Кержаков, «Нижний Новгород» (8 очков в 6 матчах, 9-е место).
Определять лучшего будут болельщики, эксперты лиги и эксперты канала «Матч Премьер».
⚡️ Кто из наставников был лучшим в июле/августе?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 31, 2021
Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ✔
📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/CHUFsVk0KS