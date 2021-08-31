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    РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру месяца

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    РПЛ объявила список претендентов на награду лучшему тренеру августа.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В список попали Сергей Семак, «Зенит» (14 очков в 6 матчах, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (13 очков в 6 матчах, 2-е место), Владимир Федотов, «Сочи» (12 очков, в 6 матчах, 3-е место), Марко Николич, «Локомотив» (12 очков в 6 матчах, 4-е место) и Александр Кержаков, «Нижний Новгород» (8 очков в 6 матчах, 9-е место).

    Определять лучшего будут болельщики, эксперты лиги и эксперты канала «Матч Премьер».

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