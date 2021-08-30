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    «Реал» вышел из переговоров по Мбаппе

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    Мадридский «Реал» прекратил переговоры с «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, утверждает RMC Sport.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее «сливочные» предложили за француза 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но парижан оно не устроило.

    Поскольку «Пари Сен-Жермен» стоит на своем и не хочет отпускать форварда, «Реал» решил выйти из переговорного процесса.

    Мадридцы попробуют заполучить француза через год, когда он станет свободным агентом. Предварительный контракт может быть подписан уже в январе.

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    • Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году и с тех пор провел за парижан 175 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 63 результативные передачи.

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