«Реал» вышел из переговоров по Мбаппе

Мадридский «Реал» прекратил переговоры с «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего, утверждает RMC Sport.

Ранее «сливочные» предложили за француза 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но парижан оно не устроило.

Поскольку «Пари Сен-Жермен» стоит на своем и не хочет отпускать форварда, «Реал» решил выйти из переговорного процесса.

Мадридцы попробуют заполучить француза через год, когда он станет свободным агентом. Предварительный контракт может быть подписан уже в январе.

Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году и с тех пор провел за парижан 175 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 63 результативные передачи.