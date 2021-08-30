ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси дебютировал в ПСЖФотогалерея: Лионель Месси дебютировал в ПСЖ
  • 13:24
    • Трансфер Мбаппе в «Реал» может сорваться
  • 10:47
    • РФС продлил контракт с техническим спонсором
  • 10:37
    • Пьянич вернется в «Ювентус»
  • 09:57
    • «Рубин» в ближайшие дни расстанется с тремя легионерами
  • 08:18
    • Переход Азмуна в «Лион» может сорваться
    Все новости спорта

    Трансфер Мбаппе в «Реал» может сорваться

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Трансферы Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Как сообщает Marca, трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» может не состояться этим летом. ПСЖ не хочет уступать «сливочным» в сделке.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Ранее стало известно, что «Реал» подготовил ПСЖ новое предложение по форварду. По новым условиям «галактикос» были готовы заплатить 170 млн евро и 10 млн евро в виде бонусов.

    На данный момент руководство ПСЖ такая сумма не устраивает. «Парижане» хотят заработать свыше 200 млн евро за этот трансфер. В «Реале» не готовы увеличить сумму. В таком случае форвард может остаться в Париже.

    Сам игрок уже согласовал контракт с «Реалом», который рассчитан до 30 июня 2027 года. Зарплата нападающего может составить 35 млн евро за сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карлович замучает Рублева своими эйсами?
  • Рублев — Карлович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли Донской взять хотя бы сет у Оже-Альяссима?
  • Донской — Оже-Альяссим. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?
  • Маррей — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 31 августа
  • Завтра в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пиронкова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Эррани — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зверев — Куэрри
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры