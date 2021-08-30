Трансфер Мбаппе в «Реал» может сорваться

Как сообщает Marca, трансферв «Реал» может не состояться этим летом. ПСЖ не хочет уступать «сливочным» в сделке.

Ранее стало известно, что «Реал» подготовил ПСЖ новое предложение по форварду. По новым условиям «галактикос» были готовы заплатить 170 млн евро и 10 млн евро в виде бонусов.

На данный момент руководство ПСЖ такая сумма не устраивает. «Парижане» хотят заработать свыше 200 млн евро за этот трансфер. В «Реале» не готовы увеличить сумму. В таком случае форвард может остаться в Париже.

Сам игрок уже согласовал контракт с «Реалом», который рассчитан до 30 июня 2027 года. Зарплата нападающего может составить 35 млн евро за сезон.