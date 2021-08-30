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    «Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе

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    Мадридский «Реал» по-прежнему настроен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    На прошлой неделе «Королевский клуб» сначала предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро, а потом 170 миллионов и еще 10 миллионов в виде бонусов. Эти варианты не устроили «ПСЖ».

    «Реал», в свою очередь, считает, что парижский клуб просто тянет время. «Мадрид», по данным СМИ, даже выдвинул ультиматум, сообщив руководству «ПСЖ», что прекратит переговоры, если сделка не будет завершена до вечера 29 августа.

    Но по информации журналиста Николо Скиры, «Реал» в ближайшее время сделает еще одно предложение «ПСЖ» по трансферу Мбаппе.

    При этом отмечается, что «ПСЖ» хочет получить 215 миллионов евро. Кроме того, в парижском клубе готовы отпустить Мбаппе в обмен на 180 миллионов евро и одного из игроков «Реала».

    Между тем, Мбаппе уже согласовал с «Реалом» контракт до 2027 года с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон.

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    • Ранее в «ПСЖ» подтвердили, что Мбаппе хочет перейти в «Реал».

    Контракт француза с парижанами рассчитан до лета 2022 года, поэтому через год он может достаться «Реалу» бесплатно.

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