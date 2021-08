«Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе

Мадридскийпо-прежнему настроен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен»до закрытия летнего трансферного окна.

На прошлой неделе «Королевский клуб» сначала предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро, а потом 170 миллионов и еще 10 миллионов в виде бонусов. Эти варианты не устроили «ПСЖ».

«Реал», в свою очередь, считает, что парижский клуб просто тянет время. «Мадрид», по данным СМИ, даже выдвинул ультиматум, сообщив руководству «ПСЖ», что прекратит переговоры, если сделка не будет завершена до вечера 29 августа.

Но по информации журналиста Николо Скиры, «Реал» в ближайшее время сделает еще одно предложение «ПСЖ» по трансферу Мбаппе.

#RealMadrid are preparing a new bid to try to sign Kylian #Mbappè from #PSG, which want €215M for the french striker. Mbappè has already agreed personal terms until 2027 (€35M/year). A member of Al Thani’s family said that #Paris could sell him for €180M + a Madrid’s player 👀 https://t.co/biuwl3Rdu0