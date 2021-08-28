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    «Реал» выдвинул ультиматум «Пари Сен-Жермен»

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    Мадридский «Реал» ультиматум «Пари Сен-Жермен» в переговорах по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Le Parisien.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Как стало известно изданию, «сливочные» выйдут из переговоров, если сделка не будет завершена до вечера 29 августа.

    «Реал» считает, что парижский клуб просто тянет время, поэтому уведомил его о своей стратегии переговоров.

    Ранее мадридцы предложили за Мбаппе 170 миллионов евро и 10 миллионов в виде бонусов. «Пари Сен-Жермен» все еще не дал положительный ответ.

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    • Напомним, что контракт француза с парижанами рассчитан до лета 2022 года, поэтому через год он может достаться «Реалу» бесплатно.

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