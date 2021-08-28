«Реал» выдвинул ультиматум «Пари Сен-Жермен»

Мадридский «Реал» ультиматум «Пари Сен-Жермен» в переговорах по нападающему сообщает Le Parisien.

Как стало известно изданию, «сливочные» выйдут из переговоров, если сделка не будет завершена до вечера 29 августа.

«Реал» считает, что парижский клуб просто тянет время, поэтому уведомил его о своей стратегии переговоров.

Ранее мадридцы предложили за Мбаппе 170 миллионов евро и 10 миллионов в виде бонусов. «Пари Сен-Жермен» все еще не дал положительный ответ.

Напомним, что контракт француза с парижанами рассчитан до лета 2022 года, поэтому через год он может достаться «Реалу» бесплатно.