Семак: Жребий как жребий. «Челси» — явный фаворит

Главный тренер «Зенита»высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Питерцы сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Думаю, жребий как жребий. Любая из команд, которые были собраны в первой и особенно во второй группе, очень высокого уровня.

Понятно, что ни "Ювентус", ни "Челси" в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с "Мальме". Будет возможность познакомиться поближе.

Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается "Челси" — на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре.

Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов.

Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд», — сказал Семак «Матч ТВ».