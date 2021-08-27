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    Семак: Жребий как жребий. «Челси» — явный фаворит

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Питерцы сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

    «Думаю, жребий как жребий. Любая из команд, которые были собраны в первой и особенно во второй группе, очень высокого уровня.

    Понятно, что ни "Ювентус", ни "Челси" в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с "Мальме". Будет возможность познакомиться поближе.

    Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается "Челси" — на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре.

    Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов.

    Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд», — сказал Семак «Матч ТВ».

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