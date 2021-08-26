«Тоттенхэм» — «Пасуш»: счет матча3:0, обзор голов

Лондонскийна своем поле разгромил(3:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций.

В составе «шпор» дубль оформил Гарри Кейн. Еще один гол записал на свой счет Джовани Ло Чельсо.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Тоттенхэм — Пасуш де Феррейра 3:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (9'), 2:0 Гарри Кейн (35'), 3:0 Джовани Ло Чельсо (70') Тоттенхэм: Пьерлуиджи Голлини, Мэтт Доэрти, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Райан Сесеньон (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 63'), Лукас Моура (Деле Алли, 84'), Гарри Кейн (Сон Хын Мин, 72'), Бриан Хиль (Стивен Бергвейн, 72') Пасуш де Феррейра: Juan Delgado (Helder, 70'), Denilson (Дуглас, 70'), Lucas Silva (Ze Uilton, 77'), Rui Pires, Стефен Эустакиу (Нуну Сантуш, 76'), Маракас, Antunes (Фернанду Фонсека, 76'), Flavio, Марку Байшинью, Жорже Силва, Андре Феррейра Предупреждения: Кристиан Ромеро (30'), Denilson (41'), Antunes (50'), Бриан Хиль (63'), Rui Pires (64')

По итогам двухматчевого противостояния «Тоттенхэм» обыграл португальский клуб с общим счетом 3:1 и пробился в групповую стадию Лиги конференций.

В других матчах игрового дня «Карабах» в гостях обыграл «Абердин» (3:1) и вышел в групповую стадию, а «Шемрок Роверс» уступил «Флоре» (0:1) и покинул Лигу конференций.