«Олимпиакос», «Легия» и «Црвена Звезда» — в групповом этапе Лиги Европы

Братиславскийна своем поле сыграл вничью с греческим(2:2) во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

За хозяев голы забили Эзекил Хенти и Андре Грин, за гостей отличились Юссеф Эль-Араби и Генри Оньекуру.

Отметим, что «Слован» с 26-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Вернон Де Марко.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Слован — Олимпиакос 2:2 Голы: 0:1 Юссеф Эль-Араби (33'), 1:1 Ezekiel Henty (42'), 1:2 Генри Оньекуру (54'), 2:2 Андре Грин (62') Слован: Adrian Chovan, L.Pauschek (Richard Krizan, 85'), Гурам Кашия, Василь Божиков, Вернон Де Марко, Джаба Канкава, Aleksandar Cavric (Йури де Кампс, 67'), Vladimir Weiss (Давид Стрелец, 79'), Яромир Змрхаль, Андре Грин (David Hrncar, 85'), Ezekiel Henty (Деян Дражич, 79') Олимпиакос: Юссеф Эль-Араби (Мариус Врусаи, 72'), Генри Оньекуру (Ахмед Хассан Махгуб, 72'), Aguibou Camara, Матьё Вальбуэна (Маркуш Лопеш, 60'), Yann M'Vila (Пьер Кунде Малонг, 72'), Мохамед Мади Камара (Андреас Бухалакис, 36'), Олег Рябчук, Пап Абу Сиссе, Сократис Папастатопулос, Кенни Лала, Томаш Вацлик Предупреждения: Мохамед Мади Камара (11'), Vladimir Weiss (38'), Мариус Врусаи (78'), Андреас Бухалакис (88') Удаление: Вернон Де Марко (26')

Первый матч закончился победой греческого клуба со счетом 3:0 и по сумме двух матчей он вышел в групповой этапа Лиги Европы.

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В параллельном матче румынский «ЧФР Клуж» дома проиграл сербской «Црвене Звезде» — 1:2.

В составе победителей отличились Александар Катаи и Милан Павков, за хозяев гол забил Габриэл Дебелюх.

Отметим, что «Клуж» не реализовал пенальти во втором тайме, а с 78-й минуты играл в меньшинстве — за две желтые карточки был удален Хонатан Родригес.

Футбол. Лига Европы. Квалификация ЧФР Клуж — Црвена Звезда 1:2 Голы: 0:1 Александар Катай (пенальти) (5'), 1:1 Габриэл Дебелюх (34'), 1:2 Милан Павков (53'), 1:2 Чиприан Дяк (пенальти) (63') ЧФР Клуж: Гедрюс Арлаускис (Кристиан Бэлгрэдян, 46'), Кристьян Маня, Денис Чоботарию, Daniel Graovac, Камора, Чиприан Дяк (Александру Кипчу, 66'), Хонатан Родригес, Рунар Мар Сигурйонссон, Valentin Costache (Бийель Омрани, 73'), Габриэл Дебелюх (Денис Алибек, 73'), Александру Пэун (Claudiu Petrila, 46') Црвена Звезда: Милан Павков (Луа Дьони, 73'), Александар Катай (Велько Николич, 73'), Эль-Фарду Бен Набуан, Мирко Иванич (Ненад Крстичич, 67'), Секу Саного Жуниор (Негош Петрович, 76'), Гелор Канга, Милан Родич, Милош Дегенек, Александар Драгович (Радован Панков, 66'), Марко Гобелич, Милан Борян Предупреждения: Милош Дегенек (16'), Милан Родич (31'), Секу Саного Жуниор (39'), Рунар Мар Сигурйонссон (41'), Александар Драгович (62'), Хонатан Родригес (69'), Хонатан Родригес (78')

В первом матче сербский клуб победил со счетом 4:0. «Црвена Звезда» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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Еще в одном матче польская «Легия» одержала домашнюю победу над пражской «Славией» — 2:1.

Счет перед перерывом открыли гости — отличился Убонг Экпай. Во втором тайме дубль Махир Эмрели принес победу полякам.

Отметим, что чехи весь матч играли в меньшинстве — уже на 3-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Томаш Голеш.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Легия — Славия П 2:1 Голы: 0:1 Ubong Ekpai (45'), 1:1 Махир Эмрели (59'), 2:1 Махир Эмрели (70') Легия: Артур Боруц, Maik Nawrocki, Матеуш Ветеска, Матеуш Холовня (Томаш Пекхарт, 56'), Артур Енджейчик, Бартош Слиш, Андре Мартинш (Рафаэл Лопеш, 25'), Филип Младенович, Жозуэ, Лукиньяс, Махир Эмрели (Ernest Muci, 80') Славия П: Станислав Тецль (Ондржей Лингр, 65'), Иван Шранц (Михал Крменчик, 81'), Николае Станчу (Петер Оладейи Олайинка, 81'), Ubong Ekpai, Томаш Голеш, Якуб Громада (Ибрагим Траоре, 70'), Ян Борил, Давид Зима, Ондржей Кудела, Александр Хартманн Бах (Абдалла Сима, 71'), Ондржей Коларж Предупреждения: Матеуш Холовня (30'), Филип Младенович (44'), Ибрагим Траоре (73'), Рафаэл Лопеш (75'), Ондржей Кудела (82'), Ян Борил (88') Удаление: Томаш Голеш (3')

В первом матче команды сыграли 2:2, по сумме двух матчей «Легия» вышла в групповой этап.