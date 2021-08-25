«Шахтер» — «Монако»: прогноз, составы и коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антониу, Тете, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Траоре.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Фолланд, Головин, Бен Йеддер.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Монако». Коэффициент на его победу — 2.22, на успех «Шахтера» — 3.53, на ничью — 3.61. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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