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    Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Шахтером»

    «Шахтер» — «Монако»: прогноз, составы и коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антониу, Тете, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Траоре.

    «Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Фолланд, Головин, Бен Йеддер.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Монако». Коэффициент на его победу — 2.22, на успех «Шахтера» — 3.53, на ничью — 3.61. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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