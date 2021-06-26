Ярмоленко: Мы пока не показали своего максимума

Вингер сборной Украиныподелился мнением о сборной Швеции, с которой «желто-синие» встретятся в 1/8 финала Евро-2020.

«Швеция — это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.

Все карты раскрывать я не могу. О структуре игры лучше спросить у тренерского штаба. Мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение той задачи, которую перед нами поставит тренерский штаб.

Календарь и таблица Евро-2020

Реакция на результат матча Швеции с Польшей? Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Остались двоякие впечатления, мы пока не показали своего максимума.

Мы понимали, какой результат нам нужен. Все ребята смотрели тот матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока наша игра оставляет желать лучшего, следовательно, постараемся исправиться», — цитирует Ярмоленко Tribuna.com.