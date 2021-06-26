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    Юран назвал отмену выездного гола правильным решением

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    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал отмену правила выездного гола.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Поэтому отмена выездного гола — правильное решение.

    Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу.

    В совокупности моментов надо учитывать и интерес болельщиков — это особые моменты, другое напряжение, другое зрелище. Когда продлевается игра, получается больше страсти. И в сумме, мне кажется, от этого выигрывают все», — приводит слова Юрана «Газета.Ru».

    Напомним, данное правило перестанет действовать во всех турнирах под эгидой УЕФА с сезона-2021/22.

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