Юран назвал отмену выездного гола правильным решением

«Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Поэтому отмена выездного гола — правильное решение.
Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу.
В совокупности моментов надо учитывать и интерес болельщиков — это особые моменты, другое напряжение, другое зрелище. Когда продлевается игра, получается больше страсти. И в сумме, мне кажется, от этого выигрывают все», — приводит слова Юрана «Газета.Ru».
Напомним, данное правило перестанет действовать во всех турнирах под эгидой УЕФА с сезона-2021/22.