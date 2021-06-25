Бонуччи выделил агрессивность и высокий темп сборной Австрии

Защитник сборной Италииподелился ожиданиями от матча с Австрией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы с огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям.

Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол. Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше.

Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне и начнется в 22:00 мск.