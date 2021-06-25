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    Боливия — Уругвай прямая трансляция 25.06.2021, смотреть онлайн

    Боливия — Уругвай: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Боливии Сборная Уругвая Календарь Кубка Америки-2021
    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Боливия» — «Уругвай» в группе A Кубка Америки-2021.

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    Последний матч между собой: «Уругвай» — «Боливия» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боливия» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Боливия — Уругвай.

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