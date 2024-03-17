«Монпелье» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1 17 марта, начало — 22:45 (мск) «Монпелье» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: сейчас команда Мишель Тер Закарьяна идет на 13-м месте в таблице Лиги 1, но от зоны стыковых матчей ее отделяет всего одно очко. То есть «Монпелье» находится в очень опасной зоне, пара поражений и «паладины» рухнут на дно.

Последние матчи: в 25-м туре «Монпелье» неожиданно победил «Ниццу», которая очень сильно сдала в последнее время, в гостях со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Отличился капитан и лидер команды Тежи Саванье, также еще один мяч в свои ворота срезал защитник Тодибо.

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Ранее «Монпелье» сыграл вничью на своем поле со «Страсбургом» (2:2) и проиграла «Марселю» (1:4).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: под вопросом участие правого защитника Сильвена Хефти.

Состояние команды: этот сезон пока получается для «Монпелье» довольно неоднозначным. Команда неплохо стартовала, но затем наступил спад, который усугубился отъездом на Кубок Африки целым рядом ведущих игроков. В последнее время «паладины» немного улучшили свою игру, но до образца прошлого сезона им пока очень далеко.

«ПСЖ»

Турнирное положение: после 25-ти туров команда Луиса Энрике уверенно возглавляет таблицу французской Лиги 1 с 56 очками. Ее отрыв от второго места «Бреста» составляет уже 10 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре «ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2). Соперники выдали очень яркий первый тайм, где было забито сразу четыре гола, но после перерыва так и не смогли поразить ворота друг друга. Парижане владели преимуществом, но взять три очка так и не смогли.

Также стоит отметить победу «ПСЖ» в Кубке Франции над «Ниццей» (3:1), после чего команда вышла в полуфинал, и успех в ответной игре в ЛС против «Реала Сосьедад» (2:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы защитники Шкриньяр, Маркиньос, Кимпембе, но он не играет с начала сезона. Под вопросом участие Марко Асенсио.

Состояние команды: «ПСЖ» набрал неплохую форму, во всех турнирах команда претендует на победу. Даже предстоящий уход Мбаппе летом не сильно надломил отношения внутри коллектива, после этой новости Луис Энрике пробует все чаще играть без него.

Статистика для ставок

В первом круге «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 3:0

В прошлом сезоне также были уверенные победы (5:2, 3:1)

«ПСЖ» забивает в среднем более 2 голов за игру, «Монпелье» пропустил 29 мячей в 25 турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Монпелье» дают 5,60, а на «ПСЖ» — 1,57. Ничья оценивается букмекерами в 4,80.

ТМ 3,5 можно взять за 1,68, а ТБ 3,5 за 2,27.

Прогноз: сейчас это команды абсолютно разной весовой категории, даже в прошлом сезоне, когда «Монпелье» был в порядке он ничего не смог противопоставить «ПСЖ». Вряд ли тут случится сенсация, команде Луиса Энрике нет смысла экономить силы, так как наступает перерыв на матчи сборных.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -1 за 1,86.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с разгромом, но многое будет зависеть от настроя «ПСЖ» и его состава.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -2 за 3,50.