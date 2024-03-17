СКА — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России

Интервью с тренером сборной России и ФК «Ростов», многолетним капитаном «Спартака» и нашей национальной команды