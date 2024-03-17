СКА — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

У гостей шайбы забросили Семен Кизимов, Алексей Макеев и Денис Барнцев.
У СКА отличились Марат Хайруллин и Сергей Сапего.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Кизимов — 2 (Е.Ал. Алексеев), 12:11 — 0:1. Макеев — 1 (Романцев, Голышев), 16:20 — 0:2. Хайруллин — 2 (Зыков, Глотов), 17:42 — 1:2. Сапего — 1 (Бардаков, Галимов), 45:51 — 2:2. Баранцев — 1 (Макеев), 47:01 — 2:3Вратари: Серебряков — АликинШтраф: 6 — 4Броски: 20 (4+16+0) — 18 (9+9+0)
«Автомобилист» повел в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0.
Второй матч серии до четырех побед состоится 19 марта в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».