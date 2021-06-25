Сборная Уругвая сыграет против команды Боливии в рамках четвертого тура группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 25 июня в Куябе (Бразилия), начало — в 00:00 мск. Боливия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Боливийцы не удивили. Пока что они не набрали ни одного очка и занимают в своей группе последнее место.

В первом матче команда Сесара Фариаса проиграла сборной Парагвая — 3:1. Боливийцы первыми забили, но потом соперник их просто смял.

В следующем матче Боливия потерпела поражение от Чили. На этот раз всего лишь 0:1. Но по игре, опять-таки, было очевидно, что противник заметно лучше.

Календарь и таблица Кубка Америки

В двух матчах футболисты сборной Боливии нанесли всего лишь пять удар в створ.

Уругвай

Пока что не выиграл ни одного матча на Кубке Америки и Уругвай, чья игра вызывает только разочарование.

Уругвайцы стартовали с поражения от Аргентины — 0:1. Несмотря на очень солидный состав (Луис Суарес и Эдинсон Кавани в деле), команда просто ужасно сыграла в атаке.

А дальше была ничья с Чили — 1:1. И, пожалуй, это можно считать успехом. Все-таки соперник достаточно серьезный.

Календарь и таблица Кубка Америки

Сборная Уругвая в пяти последних матчах не одержала ни одной победы и забила лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На Боливию в этом матче можно поставить за 14.75, ничью букмекеры предлагают за 6.45, а победу Уругвая — за 1.21.

С одной стороны, все просто, где Уругвай, а где Боливия. Но глядя на то, как играют уругвайцы, все равно начинаешь сомневаться в исходе.

Но наверное Уругвай с третьей попытки все-таки выиграет. Но результативного футбола точно не стоит ждать.

Ставка — победа Уругвая + тотал матча меньше 3,5 за 1.92.