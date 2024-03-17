1-й таймМанчестер Юнайтед — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 17:56
    • «Челси» с большим трудом переиграл «Лестер» в Кубке Англии
  • 17:47
    • Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» в матче Кубка Англии с «Ман Юнайтед»
  • 16:30
    • «Ювентус» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
  • 17:01
    • «Брест» сыграл вничью с «Лиллем» в матче Лиги 1
  • 16:49
    • «Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче серии плей-офф
    Все новости спорта

    «Челси» с большим трудом переиграл «Лестер» в Кубке Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити Челси
    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» дома одержал победу над «Лестером» со счетом 4:2.

    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»

    На голы Марка Кукурельи, Коула Палмера, Карни Чуквуэмеки и Чуквунонсо Мадуэке гости ответили точным ударом Стефи Мавидиди. Помимо этого, автогол у Акселя Дисаси.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Челси — Лестер 4:2
    Голы: 1:0 Марк Кукурелья (13'), 2:0 Коул Палмер (45 + 1'), 2:1 Аксель Дисаси (автогол) (51'), 2:2 Стефи Мавидиди (62'), 3:2 Карни Чуквуэмека (90 + 2'), 4:2 Чуквунонсо Мадуэке (90 + 8') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 90'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер, Рахим Стерлинг (Чуквунонсо Мадуэке, 86'), Михаил Мудрик (Карни Чуквуэмека, 78'), Николас Джексон Лестер: Якуб Столарчик, Каллум Дойл, Янник Вестергор, Ваут Фас, Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди (Конор Коди, 78'), Гарри Уинкс, Хамза Чодури, Патсон Дака, Стефи Мавидиди (Джеймс Джастин, 75'), Abdul Fatawu (Юнус Акгюн, 64') Предупреждения: Стефи Мавидиди (67'), Конор Коди (90 + 6') Удаление: Каллум Дойл (73')

    Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал турнира. Ранее туда пробились «Ковентри» и «Манчестер Сити». В последнем четвертьфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» разберется с «Манчестер Юнайтед»?!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Барселона» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев отберет у Алькараса титул в Индиан-Уэллс?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры