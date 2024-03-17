«Челси» с большим трудом переиграл «Лестер» в Кубке Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англиидома одержал победу надсо счетом 4:2.

На голы Марка Кукурельи, Коула Палмера, Карни Чуквуэмеки и Чуквунонсо Мадуэке гости ответили точным ударом Стефи Мавидиди. Помимо этого, автогол у Акселя Дисаси.

Футбол. Англия. Кубок ФА Челси — Лестер 4:2 Голы: 1:0 Марк Кукурелья (13'), 2:0 Коул Палмер (45 + 1'), 2:1 Аксель Дисаси (автогол) (51'), 2:2 Стефи Мавидиди (62'), 3:2 Карни Чуквуэмека (90 + 2'), 4:2 Чуквунонсо Мадуэке (90 + 8') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 90'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер, Рахим Стерлинг (Чуквунонсо Мадуэке, 86'), Михаил Мудрик (Карни Чуквуэмека, 78'), Николас Джексон Лестер: Якуб Столарчик, Каллум Дойл, Янник Вестергор, Ваут Фас, Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди (Конор Коди, 78'), Гарри Уинкс, Хамза Чодури, Патсон Дака, Стефи Мавидиди (Джеймс Джастин, 75'), Abdul Fatawu (Юнус Акгюн, 64') Предупреждения: Стефи Мавидиди (67'), Конор Коди (90 + 6') Удаление: Каллум Дойл (73')

Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал турнира. Ранее туда пробились «Ковентри» и «Манчестер Сити». В последнем четвертьфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».