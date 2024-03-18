Во втором четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 16 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного сезона три поражения подряд стоили «Авангарду» лидерства в Восточной конференции. Омичи опустились на вторую позицию с 92 набранными очками.

Последние матчи: В Кубок Гагарина команда Михаила Кравеца вошла уверенно, хотя явно не играла на пределе мощностей. В противостоянии с «Ладой» фавориту удалось все уладить за пять матчей — 4:1.

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Серия с «Локомотивом» для омичей стала первым по-настоящему серьезным испытанием. В ее дебюте все сложилось не очень удачно: за три периода «Авангард» нанес всего 15 бросков в створ, а во втором овертайме ошибка защиты стоила омичам результата (1:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Роман Абросимов, Иван Игумнов и Райан Спуннер пропустят игру из-за травм.

Состояние команды: В первой встрече с представителем элиты КХЛ у «Авангарда» начались проблемы: команде не дали покуражиться в атаке, как то позволяла «Лада» в большинстве матчей. При этом омичам за короткий срок предстоит наладить еще и игру в обороне.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Почти до финальных аккордов регулярного сезона «Локомотив» сохранял теоретические шансы на лидерство на Западе, но завершил чемпионат на третьем месте с 93 очками, отстав от «Динамо» Москва — обладателя Кубка Континента — на 5 баллов.

Последние матчи: В плей-офф ярославцы вышли на ЦСКА — действующего чемпиона — который нанес крупное поражение в дебюте серии (0:4). Но четыре победы подряд позволили команде Игоря Никитина без особых проблем пробиться в четвертьфинал.

В первой игре серии с «Авангардом» «Локомотив» пропустил в большинстве в стартовом периоде, а сравнять счет сумел лишь на 3-й минуте третьих двадцати стараниями Шалунова. Когда встреча перевалила за 60 минут и добралась до второго овертайма, победу гостям принес Максим Березкин (2:1 ОТ).

Не сыграют: На момент публикации у «Локо» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В первом матче «Локомотив» имел значительный перевес по броскам в створ ворот (27:53 с учетом овертаймов), тем не менее реализация стала слабым элементом игры команды Никитина. В этом компоненте ярославцам необходимо прибавлять.

Статистика для ставок

Гостевая беспроигрышная серия «Локомотива» увеличилась до трех матчей

Ни в одной встрече на выезде из последних пяти команда Никитина не пропустила больше двух шайб

В восьми последних матчах в Омске «Авангард» не получал в свои ворота больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.60, а победа «Локомотива» — в 3.14.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 4.5 — за 1.68.

Прогноз: Первый матч ярославцы отыграли почти идеально: несмотря на пропущенный гол, они мало что позволяли хозяевам у своих ворот.

Улучшив реализацию, команда Никитина постарается по аналогии провести вторую встречу, чтобы в максимально комфортном положении вернуться на домашнюю площадку.

Ставка: «Локомотив» победит с форой 0 за 2.15.

Прогноз: 15 бросковых попыток за три периода — это не то, чем можно было смутить «Локомотив». Во втором матче гости сделают все, чтобы «Авангард» в очередной раз дал слабину в атаке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.02.