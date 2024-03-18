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    Чья победная серия прервется?

    «Химки» — «Нефтехимик». Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Нефтехимик»
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    Андрей Талалаев — тренер «Химок»
    В рамках 23-го тура чемпионата России 18 марта пройдет матч «Химки» — «Нефтехимик». Начало — 17:00 (мск) «Химки» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Химки»

    Турнирное положение: подмосковная команда борется за повышение в классе и является фаворитом в борьбе за выход в РПЛ.

    В настоящий момент химчане имеют в своем активе 42 балла и лидируют в турнирной таблице ФНЛ.

    Химки — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

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    «Красно-черные» смогли 35 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: после возобновления чемпионата коллектив из Химок успел провести два поединка и в обоих победил. Сначала была повержена «Тюмень» (3:0), а затем и «Волгарь» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Также среди недели «Химки» сенсационно переиграли «Краснодар» (2:0) и пробились в следующий раунд Пути регионов Кубка России, где сыграют против «Ростова».

    Не сыграют: наставник команды Андрей Талалаев не сможет рассчитывать на травмированных Стефана Мелентиевича и Амира Мохаммада.

    Состояние команды: химчане отлично стартовали после зимней паузы, побеждают, не пропускают и остаются главными претендентами на выход в РПЛ.

    Во время зимнего трансферного окна «Химки» пополнили Юрий Журавлев, Роман Юзепчук и Квари Абдуллахи.

    Покинули же коллектив Артем Архипов и Петрос Аветисян.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: команда из Нижнекамска является крепким середняком ФНЛ и пока что особо ни за что не борется.

    В настоящий момент нижнекамский коллектив имеет в своем активе 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • Нижнекамцы смогли за 22 матча 20 раз поразить ворота и столько же пропустили в свои.

    Последние матчи: в этом году «Нефтехимик» успел провести две официальные встречи.

    Сначала «зелено-черные» смогли разгромить «Аланию» из Владикавказа (3:0), а затем переиграли КамАЗ из Набережных Челнов (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: пока что нижнекамцы ни на что не претендуют в этом сезон, однако если продолжат в том же духе, то могут замахнуться на борьбу за выход в РПЛ. Отставание от переходных матчей составляет всего 8 баллов.

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    Зимой «Нефтехимик» практически не изменил состав. Пришли только Рашид Магомедов и Константин Шильцов, а вот покинули команду Линар Шарифуллин, Владимир Марухин и Владислав Агалаков.

    Статистика для ставок

    • Обе команды выиграли два стартовых матча второй части сезона

    • «Химки» и «Нефтехимик» еще не пропускали в 2023 году

    • «Нефтехимик» не может выиграть у «Химок» на протяжении 4 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа «Нефтехимика» — в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с одинаковым коэффициентом 1.90.

    Прогноз: обе команды прекрасно стартовали, однако тут чья-то серия прервется. Понятно, что «Химки» являются фаворитом, однако не все так однозначно. «Нефтехимик» показал прекрасный футбол и может попробоваться зацепиться за ничью.

    Ставка: ничья за 4.00.

    Прогноз: команды регулярно забивают, поэтому логично предположить, что оба коллектива смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Нефтехимик» с коэффициентом 4.00. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. Чья победная серия прервется?
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