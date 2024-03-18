«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» в нынешнем сезоне выступают достаточно успешно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» Тула явно прибавлял по ходу первенства. Александру Сторожуку удалось построить приличный коллектив.
Арсенал Тула — Волгарь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства туляки потеряли важнейшие очки. «Арсенал» Тула не сумел переиграть «Кубань» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота всего лишь 1.
До того туляки одолели новороссийский «Черноморец» (2:0). Да и не пропускает команда Сторожука уже 4 матча подряд.
Не сыграют: Джонатан Окоронкво — травмирован.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма монолитно. Особенно поражала надежность обороны туляков.
Матчи против «Волгаря» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл дважды при 3 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «Арсенал» Тула постарается добыть вторую весеннюю победу. «Канониры» явно превосходят соперника в классе.
«Волгарь»
Турнирное положение: Астраханцы сражаются за выживание в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Волгарь» лишь на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. Да и забивает команда с огромной натугой: всего 18 мячей в 22 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Волгарь» проиграл сильным «Химкам» (0:2).
Причем до того астраханцы не дали себя обыграть «СКА-Хабаровску» (1:1). А вот из Кубка команда вылетела, уступив «Ахмату» (1:2).
Вообще, «Волгарь» явно способен выбраться со дна таблицы. Потенциал для этого у астраханцев имеется.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Пока что «Волгарю» явно не хватает класса. Да и проигрывает команда уж слишком часто — 10 раз в нынешнем первенстве.
Матчи с более-менее крепкими соперниками частенько складываются сложно. Да и пропустили астраханцы уже 29 раз.
Астраханцы выиграли лишь 4 раза в сезоне. Да и туляков «Волгарь» в официальных матчах еще не побеждал.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Волгарь» явно постарается сыграть максимально строго от обороны.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула в двух стартовых весенних матчах еще не пропускал
- Астраханцы в среднем забивают меньше гола за матч
- Туляки еще никогда не проигрывали «Волгарю»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.89 и 1.89.
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Прогноз: «Арсенал» Тула сражается за выход в РПЛ, а значит, постарается быстро вскрыть оборону аутсайдера.
Астраханцы традиционно неудачно противостоят «канонирам», да и вообще, крайне редко побеждают.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что астраханцы не дадут «канонирам» себя обыграть.
Ставка: «Волгарь» не проиграет за 2.46