В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие в низших дивизионах Англии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Краули Таун» — «Стокпорт Каунти»

Футбол. Чемпионат Англии. Лига 2

«Стокпорт» занимает второе место после 36 туров, в которых набрал 67 очков. Гости на данный момент входят в группу из пяти команд, которые ведут борьбу за прямую путевку в Лигу 1.

«Краули» находится на десятой строчке, имея в своем активе 55 очков. У хозяев все еще остаются неплохие шансы на выход в плей-офф и участие в стыковых матчах за право подняться в Лигу 1.

В текущей кампании «Краули» выиграл больше половины домашних матчей — 10 из 18. В остальных была одна ничья и семь поражений.

«Стокпорт» одержал восемь побед и потерпел четыре поражения в 17-ти гостевых матчах. Команда Дэйва Чаллинора входит в тройку лучших по количеству набранных очков на выезде.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью 3:3. Перед этим они провели еще два матча, в которых было забито не менее трех мячей. Скорее всего, поклонникам «Краули» и «Стокпорта» снова не придется скучать.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

Фк «Андорра» — «Аморебьета»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

В испанской Сегунде в понедельник вечером встретятся два главных претендента на понижение в классе.

«Андорра» занимает предпоследнее место, набрав в 30-ти турах лишь 29 очков. Правда, конкуренты по борьбе за выживание находятся на расстоянии вытянутой руки.

«Аморебьета» находится на последней строчке, имея в своем активе 24 очка. У гостей ситуация, мягко говоря, не ахти.

Но при этом стоит обратить внимание, что «Аморебьета» проиграла лишь один из пяти предыдущих матчей, пропустив на этом отрезке только два мяча.

«Андорра» в пяти недавних матчах дважды проиграла и пропустила пять мячей. Но, например, в начале месяца эта команда выиграла на своем поле у «Вальядолида», у одного из претендентов на выход в Примеру.

В первом круге «Аморебьета» разгромила «Андорру» на своем поле со счетом 3:0. Возможно, хозяева возьмут реванш, но для ставки это чересчур смелый вариант.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.43.

«Вильфранш» — «Ред Стар»

Футбол. Чемпионат Франции. Насьональ

«Ред Старт» занимает первое место, набрав в 24-х матчах 51 очков. Гости за десять туров до финиша практически гарантировали себе выход в Лигу 2 — отрыв от третьего места составляет восемь очков, а в случае победы в предстоящей игре увеличится до 11-ти.

«Вильфранш» находитя на 13-й строчке, имея в своем активе 29 очков. Пока что гости не могут чувствовать себя спокойно, потому что по итогам чемпионата в «Насьональ 2» отправятся команды, которые займут места с 13-го по 18-е.

Все прогнозы на футбол

Судя по недавним результатам, соперник «Ред Стар» не готов к борьбе за выживание. Серия поражений «Вильфранша» составляет уже четыре матча. Правда, на своем поле эта команда проиграла лишь четыре из 12-ти матчей.

Но «Ред Стар», скорее всего, воспользуется спадом соперника, у которого наблюдаются серьезные проблемы в атаке. «Вильфранш» забил один мяч в пяти последних матчах.

Логично предположить, что лидер как минимум не проиграет.

Ставка: победа «Ред Стар» с форой (0) за 1.61.

Общий коэффициент — 3.97.