«Жил Висенте» на своем поле примет «Ароку» в 31-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 26 апреля и начнется в 22:15 по мск. «Жил Висенте» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: Клуб из города Барселуш за четыре тура до финиша чемпионата идет с 31 баллом на 12 позиции, но красную зону обходит лишь на три пункта.

«Жил Висенте» смог отпраздновать восемь викторий, семь встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 37:48.

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Последние матчи: Свой последний проведенный поединок «красно-синие» выиграли, одолев в гостевом матче «Морейренси» со счетом 1:0. И этой викторий они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Жил Висенте» выиграл свой предыдущий поединок. однако перед этим он не побеждал на протяжении семи встреч кряду. Начал коллектив этот период с трех ничьих подряд, а продолжил четырьмя проигрышами. Причем за все это время в пяти случаях клуб уходил с поля без результативных действий.

«Арока»

Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив идет в таблице с 44 очками на шестой позиции, но существенно отстает от пятой, а ближайший преследователь находится на расстоянии одного пункта.

«Арока» за всю дистанцию отметилась 13 викториями, пять раз сыграла еще вничью и 12 встреч проиграла, разница мячей составляет 51:40.

Последние матчи: В минувшем туре «желто-синие» на выезде расписали мировую с «Риу Аве» 1:1. А перед этим они выиграли три игры кряду, забивая минимум два гола за поединок.

Не сыграют: Защитник Нино Галович травмирован.

Состояние команды: «Арока» к предстоящей встрече подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну ничью и добилась трех выигрышей. И только один раз в этом отрезке коллектив смог сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Жил Висенте» сейчас имеет 5-матчевую безвыигрышную домашнюю серию ,в которой трижды уступал

«Арока» в гостях выиграла четыре из семи прошлых игр при двух проигрышах

«Арока» обыграла «Жил Висенте» в четырех из пяти предыдущих очных матчах при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.50, победа «Ароки» — 2.84, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.89 соответственно.

Прогноз: На поле «Жил Висенте» эти клубы неизменно забивали друг другу в трех минувших играх. Ожидаем, что и на этот раз коллектив огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Прогноз: А что касаемо результата, то поставим здесь с 0 форой на «Ароку», которая пребывает в куда более лучшей форме, чем хозяева.

Ставка: победа «Ароки» с форой 0 за 2.04.