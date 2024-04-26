«Жил Висенте»
Турнирное положение: Клуб из города Барселуш за четыре тура до финиша чемпионата идет с 31 баллом на 12 позиции, но красную зону обходит лишь на три пункта.
«Жил Висенте» смог отпраздновать восемь викторий, семь встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 37:48.
Жил Висенте — Арока: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Свой последний проведенный поединок «красно-синие» выиграли, одолев в гостевом матче «Морейренси» со счетом 1:0. И этой викторий они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Жил Висенте» выиграл свой предыдущий поединок. однако перед этим он не побеждал на протяжении семи встреч кряду. Начал коллектив этот период с трех ничьих подряд, а продолжил четырьмя проигрышами. Причем за все это время в пяти случаях клуб уходил с поля без результативных действий.
«Арока»
Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив идет в таблице с 44 очками на шестой позиции, но существенно отстает от пятой, а ближайший преследователь находится на расстоянии одного пункта.
«Арока» за всю дистанцию отметилась 13 викториями, пять раз сыграла еще вничью и 12 встреч проиграла, разница мячей составляет 51:40.
Последние матчи: В минувшем туре «желто-синие» на выезде расписали мировую с «Риу Аве» 1:1. А перед этим они выиграли три игры кряду, забивая минимум два гола за поединок.
Не сыграют: Защитник Нино Галович травмирован.
Состояние команды: «Арока» к предстоящей встрече подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну ничью и добилась трех выигрышей. И только один раз в этом отрезке коллектив смог сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «Жил Висенте» сейчас имеет 5-матчевую безвыигрышную домашнюю серию ,в которой трижды уступал
- «Арока» в гостях выиграла четыре из семи прошлых игр при двух проигрышах
- «Арока» обыграла «Жил Висенте» в четырех из пяти предыдущих очных матчах при одной ничьей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.50, победа «Ароки» — 2.84, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.89 соответственно.
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Прогноз: На поле «Жил Висенте» эти клубы неизменно забивали друг другу в трех минувших играх. Ожидаем, что и на этот раз коллектив огорчат друг друга.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.
Прогноз: А что касаемо результата, то поставим здесь с 0 форой на «Ароку», которая пребывает в куда более лучшей форме, чем хозяева.
Ставка: победа «Ароки» с форой 0 за 2.04.