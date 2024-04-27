В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нэшвилл» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: После того, как «Нэшвилл» проиграл первый матч серии не было сомнений, что «хищники» эту серию просто так не отпустят.

Последние матчи: И во второй игре на канадском льду подопечные Брюнетта продемонстрировали совсем иной хоккей, который и позволил клубу из Теннеси сравнять счет в серии.

Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Предаторз» по-прежнему не имеется, что дает им преимущество в плане физики над «Ванкувером».

Общий тонус клуба: Третья игра серии будет максимально интересной, поскольку интересно, какую стратегию на матч выберут хозяева льда. Играть первым номером против фаворита они не очень привыкли.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Не сказать, что «Ванкувер» провалился во втором матче серии, но сыграл куда хуже, чем в первом матче противостояния.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Вторая игра серии проходила по совсем иному сценарию, и в нем «Кэнакс» были отнюдь не главным действующим лицом.

Травмированные игроки: У канадской дружины снова отправился в лазарет Тэтчер Демко, который так и не залечил травму колена. Кроме него в предстоящей игре не сможет принять участие Пулман.

Общий тонус клуба: Третий матч серии может стать определяющим, если брать во внимание проблемы с составом у «касаток» и стремление побеждать «хищников».

Статистика для ставок

За пять последних гостевых матчей «Ванкувер» смог победить всего лишь два раза

Два последних матча между этими клубами на льду в Теннеси заканчивались победами «Кэнакс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.57, на гостей — 2.56.

Прогноз: «Ванкувер» приложит максимум усилий, чтобы не проиграть в Теннеси.

Альтернативный прогноз: мало результативный хоккей более вероятен

Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.48.