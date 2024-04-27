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    «Ванкувер» имеет больше шансов повести в серии?

    «Нэшвилл» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.56), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Ванкувер»
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    «Ванкувер»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нэшвилл» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: После того, как «Нэшвилл» проиграл первый матч серии не было сомнений, что «хищники» эту серию просто так не отпустят.

    Последние матчи: И во второй игре на канадском льду подопечные Брюнетта продемонстрировали совсем иной хоккей, который и позволил клубу из Теннеси сравнять счет в серии.

    Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Предаторз» по-прежнему не имеется, что дает им преимущество в плане физики над «Ванкувером».

    Общий тонус клуба: Третья игра серии будет максимально интересной, поскольку интересно, какую стратегию на матч выберут хозяева льда. Играть первым номером против фаворита они не очень привыкли.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Не сказать, что «Ванкувер» провалился во втором матче серии, но сыграл куда хуже, чем в первом матче противостояния.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Вторая игра серии проходила по совсем иному сценарию, и в нем «Кэнакс» были отнюдь не главным действующим лицом.

    Травмированные игроки: У канадской дружины снова отправился в лазарет Тэтчер Демко, который так и не залечил травму колена. Кроме него в предстоящей игре не сможет принять участие Пулман.

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    Общий тонус клуба: Третий матч серии может стать определяющим, если брать во внимание проблемы с составом у «касаток» и стремление побеждать «хищников».

    Статистика для ставок

    • За пять последних гостевых матчей «Ванкувер» смог победить всего лишь два раза

    • Два последних матча между этими клубами на льду в Теннеси заканчивались победами «Кэнакс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.57, на гостей — 2.56.

    Прогноз: «Ванкувер» приложит максимум усилий, чтобы не проиграть в Теннеси.

    Альтернативный прогноз: мало результативный хоккей более вероятен

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.48.

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    Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.56. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» имеет больше шансов повести в серии?
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