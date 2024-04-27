«Нэшвилл»
Турнирное положение: После того, как «Нэшвилл» проиграл первый матч серии не было сомнений, что «хищники» эту серию просто так не отпустят.
Последние матчи: И во второй игре на канадском льду подопечные Брюнетта продемонстрировали совсем иной хоккей, который и позволил клубу из Теннеси сравнять счет в серии.
Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Предаторз» по-прежнему не имеется, что дает им преимущество в плане физики над «Ванкувером».
Общий тонус клуба: Третья игра серии будет максимально интересной, поскольку интересно, какую стратегию на матч выберут хозяева льда. Играть первым номером против фаворита они не очень привыкли.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Не сказать, что «Ванкувер» провалился во втором матче серии, но сыграл куда хуже, чем в первом матче противостояния.
Последние матчи: Вторая игра серии проходила по совсем иному сценарию, и в нем «Кэнакс» были отнюдь не главным действующим лицом.
Травмированные игроки: У канадской дружины снова отправился в лазарет Тэтчер Демко, который так и не залечил травму колена. Кроме него в предстоящей игре не сможет принять участие Пулман.
Общий тонус клуба: Третий матч серии может стать определяющим, если брать во внимание проблемы с составом у «касаток» и стремление побеждать «хищников».
Статистика для ставок
- За пять последних гостевых матчей «Ванкувер» смог победить всего лишь два раза
- Два последних матча между этими клубами на льду в Теннеси заканчивались победами «Кэнакс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.57, на гостей — 2.56.
Прогноз: «Ванкувер» приложит максимум усилий, чтобы не проиграть в Теннеси.
- 2.08Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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- 1.91Тампа-Бэй — Флорида: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: мало результативный хоккей более вероятен
Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.48.