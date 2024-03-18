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    Медведев отберет у Алькараса титул в Индиан-Уэллс?

    Медведев — Алькарас. Ставка (к. 2.11) и прогноз на финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Алькарас
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 00:00 мск. Медведев — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Медведев

    Даниил минувшей ночью провел удивительный по сценарию матч против Томми Пола, который находился в шаге от победы, но в итоге предстоящий финал будет смотреть по телевизору.

    Россиянин ужасно провел первый сет, взял лишь гейм, но все-таки сумел перестроиться и найти подходящую стратегию.

    Во второй партии Медведев вел 4:0 и 5:2, но судьба сета решилась только на тай-брейке.

    Решающий сет тоже получился не очень спокойным, но здесь Даниилу везло явно больше, чем его сопернику — 1:6, 7:6, 6:2.

    В общем, это был мощнейший камбэк Медведева, который в очередной раз выпутался из непростой ситуации и справился с не самыми комфортными условиями.

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    В предыдущих матчах российский теннисист выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны, Себастьяна Корды, Григора Димитрова и Хольгера Руне.

    Алькарас

    Для Карлоса выход в финал в Индиан-Уэллсе стал пока что главным событием и достижением в сезоне.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    В полуфинале он совершил почти подвиг, сделав то, что до него в этом году еще никому не удавалось. Алькарас одержал волевую победу над Янником Синнером — 1:6, 6:3, 6:2.

    После кошмарного первого сета на корте внезапно появилась лучшая версия Алькараса.

    Этот камбэк может стать для Карлитоса переломным моментом в текущем сезоне, начало которого получилось откровенно провальным.

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    Во второй и третьей партиях 20-летний испанец не отдал ни гейма на своей подаче. Против столь мощного тенниса оказался бессилен даже Синнер, для которого это поражение стало первым в 2023-м.

    Алькарас прервал 19-матчевую победную серию итальянца. В психологическом плане это супер важная победа для второй ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.86, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: Даниил и Карлос второй год подряд сыграют в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В 2023-м решающий матч прошел по сценарию испанца — Медведев в взял лишь пять геймов.

    В прошлом сезоне россиянин проиграл три из четырех матчей против Карлитоса.

    Исключением стал лишь полуфинал US Open, в котором Алькарас просто капитулировал.

    В общем, сейчас ситуация следующая: все знают, что Медведев умеет удивлять, но так получилось, что его снова ждет встреча с топовой версией Алькараса. По правде говоря, с трудом верится, что ему удастся обыграть снова почувствовавшего уверенность испанца.

    Ключевым моментом может стать не самая убедительная игра Медведева на подаче.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-3,5) за 2.11.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Алькарас с коэффициентом 2.11. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на теннис. Медведев отберет у Алькараса титул в Индиан-Уэллс?
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