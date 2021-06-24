Лёв: Со сборной Англии будет более открытый, чем с Венгрией

Главный тренер сборной Германииподелился ожиданиями от матча с Англией на стадии 1/8 финала Евро-2020.

Встреча состоится 29 июня в Лондоне.

«Я не волнуюсь, это совершенно другой матч. Венгрия припарковала автобус, у них все играли за линией мяча.

С Англией будет совершенно другой матч, они играют дома и захотят атаковать. Это будет открытый матч, более открытый, чем с Венгрией.

Нам нужно кое-что улучшить в своей игре, мы это осознаем. Нам нужно быть внимательнее, особенно при стандартах.

Мы не можем повторить те же ошибки, что допускали здесь, в матче против Англии. Как я уже сказал, игра с Англией будет другим матчем, и мы с нетерпением ждем ее», — цитирует Лева Sport24 со ссылкой на GGFN.