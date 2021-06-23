Забитцер: Матч с Италией — самый важный матч в моей карьере

Марсель Забитцер Фото: globallookpress.com
Австрийцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе С, Италия выиграла группу А.
«Я играл в полуфинале Лиги чемпионов, но это, наверное, все равно самый важный матч в моей карьере.
"Уэмбли" — особенный стадион с богатейшей историей. Мы рады возможности здесь сыграть и хотим победить. Мы готовы получить удовольствие от матча.
У нас есть свои козыри. Если мы сосредоточимся на том, что у нас получается хорошо, то сможем осложнить итальянцам жизнь.
Мы понимаем, что они фавориты и что они будут больше владеть мячом, но мы сделаем все, чтобы пробиться дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.