Забитцер: Матч с Италией — самый важный матч в моей карьере

Полузащитник сборной Австрииподелился ожиданиями от предстоящего противостояния в первом раунде плей-офф с Италией.

Австрийцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе С, Италия выиграла группу А.

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«Я играл в полуфинале Лиги чемпионов, но это, наверное, все равно самый важный матч в моей карьере.

"Уэмбли" — особенный стадион с богатейшей историей. Мы рады возможности здесь сыграть и хотим победить. Мы готовы получить удовольствие от матча.

У нас есть свои козыри. Если мы сосредоточимся на том, что у нас получается хорошо, то сможем осложнить итальянцам жизнь.

Мы понимаем, что они фавориты и что они будут больше владеть мячом, но мы сделаем все, чтобы пробиться дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.