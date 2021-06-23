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    Забитцер: Матч с Италией — самый важный матч в моей карьере

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    Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в первом раунде плей-офф с Италией.

    Марсель Забитцер
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    Марсель Забитцер

    Австрийцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе С, Италия выиграла группу А.

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    «Я играл в полуфинале Лиги чемпионов, но это, наверное, все равно самый важный матч в моей карьере.

    "Уэмбли" — особенный стадион с богатейшей историей. Мы рады возможности здесь сыграть и хотим победить. Мы готовы получить удовольствие от матча.

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    • У нас есть свои козыри. Если мы сосредоточимся на том, что у нас получается хорошо, то сможем осложнить итальянцам жизнь.

    Мы понимаем, что они фавориты и что они будут больше владеть мячом, но мы сделаем все, чтобы пробиться дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч 1/8 финала пройдет 26 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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