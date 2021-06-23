СМИ: Мбаппе сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По данным источника, 22-летний футболист больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству клуба, что не намерен продлевать контракт.
Мбаппе готов перейти в другой клуб уже этим летом. При этом через год, когда истечет контракт с «ПСЖ», он сможет беспрепятственно покинуть клуб.
«ПСЖ» может продать Мбаппе за 120-150 миллионов евро. Одним из главных претендентов на французского форварда остается мадридский «Реал».
Напомним, в начале мая «ПСЖ» подписал новый контракт с Неймаром.