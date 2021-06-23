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    СМИ: Мбаппе сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе больше не хочет оставаться в команде, сообщает испанское издание Marca.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По данным источника, 22-летний футболист больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству клуба, что не намерен продлевать контракт.

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    • Мбаппе готов перейти в другой клуб уже этим летом. При этом через год, когда истечет контракт с «ПСЖ», он сможет беспрепятственно покинуть клуб.

    «ПСЖ» может продать Мбаппе за 120-150 миллионов евро. Одним из главных претендентов на французского форварда остается мадридский «Реал».

    Напомним, в начале мая «ПСЖ» подписал новый контракт с Неймаром.

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