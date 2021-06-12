Мбаппе: Я не уверен, что ПСЖ является лучшим местом для меня

Нападающийпризнался, что не исключает возможный уход из парижского клуба.

«Мне необязательно торопиться с принятием решения о будущем. Я должен принять верное решение, которое, безусловно, является трудным. Да, сейчас я нахожусь в таком месте, где люблю себя, где чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа.

Знаю, что ПСЖ со мной и без меня — не совсем одно и то же для клуба. Но они понимают мои чувства. Наверное, еще и потому, что знают, что я не буду совершать подлые поступки.

Великий игрок должен являться таковым и за пределами поля, где вы должны понимать, как делать что-то, демонстрируя свой класс», — приводит слова Мбаппе Goal.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен рассматривать продажу Мбаппе.