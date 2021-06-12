Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Турция — ИталияСтартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции
  • 08:56
    • «Фулхэм» отказался продавать своего форварда в московское «Динамо»
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
  • 01:18
    • Джокович победил Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 23:23
    • Дзюба: Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами
  • 23:16
    • Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов
    Все новости спорта

    Мбаппе: Я не уверен, что ПСЖ является лучшим местом для меня

    Футбол Трансферы Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что не исключает возможный уход из парижского клуба.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Мне необязательно торопиться с принятием решения о будущем. Я должен принять верное решение, которое, безусловно, является трудным. Да, сейчас я нахожусь в таком месте, где люблю себя, где чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа.

    Знаю, что ПСЖ со мной и без меня — не совсем одно и то же для клуба. Но они понимают мои чувства. Наверное, еще и потому, что знают, что я не буду совершать подлые поступки.

    Великий игрок должен являться таковым и за пределами поля, где вы должны понимать, как делать что-то, демонстрируя свой класс», — приводит слова Мбаппе Goal.

    Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен рассматривать продажу Мбаппе.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сможет ли Павлюченкова выиграть «Ролан Гаррос»?
  • Крейчикова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?
  • Дания — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.45
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крейчикова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры