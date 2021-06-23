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    Хуммельс: Сборная Германии осознает, что еще не вышла в плей-офф

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    Защитник сборной Германии Матс Хуммельс вспомнил вылет команды из группы на ЧМ-2018.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Это было предупреждением. Сейчас мы осознаем, что еще не вышли в плей-офф Евро и что еще не выиграли последний матч в группе», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

    Напомним, в заключительном туре группового турнира Евро-2020 Германия сыграет с Венгрией. Встреча состоится сегодня, 23 июня, начало — в 22:00 по мск.

    Прогноз на матч Германия — Венгрия

    После двух туров Германия идет на третьем месте в группе F, команда покинет чемпионат Европы в случае поражения от венгров.

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