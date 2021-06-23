Хуммельс: Сборная Германии осознает, что еще не вышла в плей-офф

Защитник сборной Германиивспомнил вылет команды из группы на ЧМ-2018.

«Это было предупреждением. Сейчас мы осознаем, что еще не вышли в плей-офф Евро и что еще не выиграли последний матч в группе», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном туре группового турнира Евро-2020 Германия сыграет с Венгрией. Встреча состоится сегодня, 23 июня, начало — в 22:00 по мск.

Прогноз на матч Германия — Венгрия

После двух туров Германия идет на третьем месте в группе F, команда покинет чемпионат Европы в случае поражения от венгров.