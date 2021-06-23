Гинер рассказал, почему ЦСКА возглавил Березуцкий

Евгений Гинер Фото: globallookpress.com
«Так сложилось по времени, что тренера поменяли буквально за день до начала сборов.
Ивица приехал только 15 числа вечером. Обсудили с ним какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то мы расходимся, поэтому решили его поменять.
Березуцкий? Мы не рассматривали других кандидатов. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Но не сложилось, поэтому Алексей сегодня является тренером команды», — приводит слова Гинера пресс-служба «армейцев».
ЦСКА в минувшем чемпионате России занял шестое место и впервые за долгое время не попал в еврокубки.
Интервью с Евгением Гинером