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    Гинер рассказал, почему ЦСКА возглавил Березуцкий

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему после отставки Ивицы Олича команду возглавил Алексей Березуцкий.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Так сложилось по времени, что тренера поменяли буквально за день до начала сборов.

    Ивица приехал только 15 числа вечером. Обсудили с ним какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то мы расходимся, поэтому решили его поменять.

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    • Березуцкий? Мы не рассматривали других кандидатов. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Но не сложилось, поэтому Алексей сегодня является тренером команды», — приводит слова Гинера пресс-служба «армейцев».

    ЦСКА в минувшем чемпионате России занял шестое место и впервые за долгое время не попал в еврокубки.

    Интервью с Евгением Гинером
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