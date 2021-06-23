Гинер рассказал, почему ЦСКА возглавил Березуцкий

Президент ЦСКАобъяснил, почему после отставкикоманду возглавил

«Так сложилось по времени, что тренера поменяли буквально за день до начала сборов.

Ивица приехал только 15 числа вечером. Обсудили с ним какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то мы расходимся, поэтому решили его поменять.

Березуцкий? Мы не рассматривали других кандидатов. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Но не сложилось, поэтому Алексей сегодня является тренером команды», — приводит слова Гинера пресс-служба «армейцев».

ЦСКА в минувшем чемпионате России занял шестое место и впервые за долгое время не попал в еврокубки.