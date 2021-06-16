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    ЦСКА продолжает удивлять. «Армейцы» расстались с Оличем после двух месяцев работы

    СМИ — об увольнении Ивицы Олича из ЦСКА

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    Ивица Олич
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    Ивица Олич
    Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Ивицей Оличем. Хорват пришел в команду в конце марта 2021 года.

    Решение об отставке Олича так же спорно, как и о его назначении

    «"Армейский" клуб неожиданно взорвал информационную бомбу, оглушительную даже на фоне проходящего в это же время Чемпионата Европы. За день до начала предсезонных сборов ЦСКА уволил главного тренера Ивицу Олича, который принял команду в конце марта, отправил в отпуск в середине мая и так и не успел начать с ней работать в середине июня. Исполнять обязанности наставника в ключевой для будущего сезона момент назначен Алексей Березуцкий.

    Уже давно понятно, что Ивица с его текущим тренерским опытом — не лучший вариант для ЦСКА. Тем не менее, его отставка произошла едва ли не в самый неудачный момент.

    В самом деле, кто мешал уволить провалившего концовку сезона тренера сразу после его окончания? Так было бы лучше и ЦСКА, у которого имелся бы целый месяц на поиски нового главного, и самому Оличу, который спокойно работал бы в сборной Хорватии весь ЧЕ (впрочем, он туда наверняка и вернется). Решение об отставке Ивицы именно в этот момент закладывает нешуточную мину под будущий сезон ЦСКА — не исключено, что не меньшую, чем его назначение в конце марта», — не удивлен данным решение автор Rusfootball Алексей Радюк.

    ЦСКА уволил Олича! Да, это не шутка

    «Увольнению Олича есть несколько причин. Здесь стоит отметить, что вплоть до сегодняшнего дня о таком исходе не знал никто. Его просто невозможно было представить. Именно сегодня у Ивицы состоялась встреча с руководством армейцев, где было принято решение уволить хорвата.

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    По нашей информации, у Олича испортились отношения с Романом Бабаевым. Тренер с гендиректором не нашли понимания в вопросе селекционной политики клуба. Проще говоря, они не смогли договориться, какие игроки должны быть в трансферном приоритете.

    Есть и ещё одна причина — Олич с самого первого дня просил пригласить в свой тренерский штаб Элвира Рахимича. А после ухода Василия Березуцкого этот вопрос встал ещё более остро. Но руководство клуба не удовлетворило просьбу главного тренера. Это тоже стало причиной недопонимания между тренером и руководством», — назвал причины увольнения корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

    Олич покинул клуб через 83 дня после назначения

    «С приходом Олича ЦСКА выиграл три матча подряд, но там в соперниках были исключительно аутсайдеры — "Тамбов", "Арсенал" и "Ротор". Потом начались встречи с серьезными оппонентами, и красно-синие перестали побеждать. Поражение от "Сочи" в важном матче в борьбе за место в еврокубках, затем болезненный вылет из Кубка от "Локомотива" (0:3), а низшей точкой стала неудача в дерби со "Спартаком", в котором ЦСКА оказался настолько плох, что вряд ли помогло бы даже присутствие во втором тайме на поле удаленного хавбека Ильзата Ахметова. Яркий эпизод, по сути, был только один — домашний успех против "Краснодара" Виктора Гончаренко. Как результат — 6-е место, что не позволило выйти в еврокубки. Впервые за 20 лет!

  • Думаю, когда пришел Олич, он обговорил покупку каких-то игроков, чтоб выйти на другой уровень. А ЦСКА остался без еврокубков. Видимо, ему сказали, что в такой ситуации нет смысла тратиться на футболистов. Плюс, видимо, Оличу стали «пихать», что он не занимается командой, а уехал в сборную Хорватии. А Олич все-таки был футболистом с именем, со своим «я». Вот и нашла коса на камень. Как только у руководства клуба появляются люди с большими деньгами, как из «Лукойла» или ВТБ, принимаются такие скоропалительные решения, частые смены тренеров.
  • Евгений Ловчев, экс- игрок «Спартака» и сборной СССР

    • Назначение Олича изначально выглядело авантюрным и даже абсурдным. Тренерский опыт хорвата ограничивался работой в своей сборной в качестве ассистента, самостоятельно он никогда никого не тренировал. Выглядело это чисто болельщицким решением, желанием вернуть начало славной гинеровской эпохи, просто поменяв амплуа кумира.

    И вот вектор снова меняется. Пока, правда, непонятно, в какую сторону. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий, но вряд ли это окончательное решение. Как непросто сейчас привезти большого тренера в Москву, вам может рассказать спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов. И это при том, что красно-белые предоставляют весомый бонус в виде шанса побороться за Лигу чемпионов уже этим летом», — написал в своем материале журналист «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев.

    Олича в ЦСКА хватило на 9 матчей

    «Возвращение Ивицы Олича в ЦСКА завершилось, толком не начавшись. Хорват покинул пост главного тренера через два с половиной месяца после назначения. Олич успел провести только девять игр: в них по четыре раза выиграл и проиграл — плюс одна ничья. В пяти встречах с командами из первой десятки лишь одна победа — над 'Краснодаром'. ЦСКА завершил сезон на шестом месте и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.

    Ивица Олич
    globallookpress.com

    Возвращение с самого начала вышло странным. Хорват приехал в Россию с нулевым опытом работы на высоком уровне и вскоре заявил, что думает летом уехать в сборную на время Евро. Поднялся шум — в итоге Олич решил ехать, но только до начала сборов ЦСКА. 8 июня он прибыл в расположение сборной, где планировал задержаться до матча с Англией 13 июня. Следующая игра 18-го с Чехией, но в этот момент уже сбор ЦСКА.

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    • Отмечается, что у тренера испортились отношения с гендиректором Романом Бабаевым. Когда Олич начинал работать с ЦСКА, клуб пообещал хорвату, что разрешит отработать с Хорватией все три матча группового этапа Евро. Но потом позиция клуба поменялась», — заявил о конфликте интересов сторон автор Sports Миша Грибанов.

    Ивица не готов к работе главным тренером

    «Похоже, за спиной у Олича готовили рокировку уже несколько недель. Переезд Федотова в Москву не удивит, хотя есть более сложный сценарий. Активно говорят о смене Семака в 'Зените'. Как обычно в Санкт-Петербурге случается, могут поссориться из-за ресурсов –кадровой политики. Сергей Богданович окажется без работы, а условный или реальный Петкович — ставкой менеджеров 'Зенита' на Лигу чемпионов. В таком случае появление Семака в ЦСКА, учитывая давнюю связь и новые титулы не исключено.

  • Внезапное увольнение Олича — это не в духе ЦСКА. Очень неожиданно. Был целый месяц, сегодня команда выходит из отпуска, а главного тренер нет. Решение, которое явно неожиданное для всех, даже для самого Олича
  • Роман Широков, бывший полузащитник ЦСКА

    • Хотя это слишком сложный сценарий. У 'армейцев' сейчас нет прежнего веса в российском футболе и чемпионского статуса. Риск потерять лучшего игрока, отсутствие ответов на простые, но жизненно важные вопросы о лидере центра защиты, левом латерале, опорнике, плеймейкере на замену Влашичу и сочетаемости Заболотного с Чаловым присутствуют. Новый сезон стартует через пять недель. И хотя ЦСКА не обременен еврокубками, у Федотова или любого другого будет мало времени на раскачку.

    Олича не стоило назначать, Ганчаренко могли уволить намного быстрее. Провели масштабную перестройку — из чемпионского состава почти никого не осталось, забыв, что такие проекты лучше доверять проверенным архитекторам», — говорится в материале Soccer.ru.

    Новая жертва

    «Решение руководства армейского клуба можно понять только при одном аспекте. Оличу уже нашли замену! И эта замена не очередной нонейм тренерского дела, а кто-то из прожженных и опытных РПЛьщиков. Есть инсайд о Владимире Федотове, но не совсем понятно, почему ему не остаться в 'Сочи'? Там и еврокубки, там и денег не особо меньше. Меньше, но не особо. Договорились с Курбаном Бердыевым? Очень сомнительно, и ровно по той же причине, что не сложилось у Бекиевича со 'Спартаком'. Бердыев любит все брать в свои руки. И если в 'Ростове' и 'Рубине' это было ОК, то тут другие денежные и кадровые потоки. Совсем другие. Ну, разве что Курбан Бекиевич как-то очень соскучился по РПЛ и готов работать 'за идею и еду', отвергая прежние принципы.

    Ивица Олич
    globallookpress.com

    ЦСКА действительно нуждается в перестройке, ЦСКА опять набирает себе молодежь (Мухин, Галоян), но кто возьмется? Явно не Семак, даже если его все-таки 'уйдут' из 'Зенита', ведь слухи о Владимире Петковиче не прекращаются. Из 'Химок' переманят Черевченко? Это был бы ход конем, но такое, как кажется, совсем не в духе нынешнего руководства армейцев. Это Гинер, будь помоложе и поазартнее, мог еще рискнуть, но эти из ВЭБа — нет. Тут нужен проверенный человек, и, в противовес Оличу, опытный. Если не 60-летний специалист, то хотя бы от 50 и старше.

  • Для меня увольнение Олича — очень неожиданное решение. Я вообще в шоке, если честно. Я удивлен. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей. Я бы не хотел говорить, что приглашение Олича — это провал. Мы же не знаем какие договоренности между ЦСКА и Оличем. Но я всегда хвалил руководство ЦСКА и говорил, что они принимают решение с холодной головой. Последнее время мне кажется, что руководство, наоборот, больше на эмоциях.
  • Иржи Ярошик, бывший игрок ЦСКА

    • Кстати, из свободных москвичей, да если не Газзаев, крутится в голове фамилия Семина. Это будет цирк, но с точки зрения экономики, такой финт вполне можно провернуть. Повторюсь, не со спортивной точки зрения, а в плане фиксации убытков в надежде на небольшой рост. Почему не рассматриваем иностранных специалистов? А кто туда сразу после Олича поедет? Опять Хуанде Рамос? Или Кике Сетьен, которого не взяли в 'Спартак'? Кто из достаточно именитых поедет в далеко не самый богатый клуб РПЛ, не участвующий в еврокубках, да еще и с таким бэкграундом? Происходящее в ЦСКА как раз и начинает напоминать ту самую спартаковскую тренерскую чехарду в нулевые и начале десятых. У красно-белых ее прервала цепь случайностей и дикого фарта. Как-то будет у красно-синих? Не ожидает ли еще один серьезный московский клуб 16 лет без трофеев?» — порассуждал о сменщике Олича автор ФНК Иван Копачев.

    Лучшее решение ЦСКА за последние полгода

    «Если ЦСКА действительно начинает работу над ошибками, то вслед за изменениями в тренерском штабе следует ждать выстраивание адекватной трансферной политики. Понятно, что хороших российских игроков при случае всегда нужно брать, но сейчас у армейцев на нескольких позициях откровенно перебор кадров. К примеру, новому тренеру придется решать, что делать с таким обилием центральных полузащитников. Особенно с учетом невыхода в Еврокубки — меньше матчей.

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    • Оличу же сейчас лучше напроситься в помощники к кому-нибудь из клубных тренеров. Быть своим для игроков в штабе сборной Хорватии — это, конечно, хорошо. Но чтобы избежать повторения армейского сценария, нужен другой опыт», — написал в своей статье автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов.

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