Бышовец: Черчесов доведет дело до конца, альтернативы ему нет

Заслуженный тренер СССРсчитает, чтодолжен продолжить работу на посту главного тренера сборной России, несмотря на провальное выступление на Евро-2020.

Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

«У него действующий контракт. Думаю, руководители РФС хотят его оставить. Речь об отставке не идет.

Ну и в этой ситуации трудно себе представить, кто еще сможет возглавить сборную. Ведь через два месяца нам предстоит важнейший матч с хорватами.

Так что все логично. Поэтому Черчесов продолжит свою работу и доведет дело до конца. Выход только один. Альтернативы ему нет.

Не надо сейчас перечислять фамилии. Я объяснил свою логику. Действующий контракт Черчесова, позиция РФС и предстоящий матч с Хорватией. Вот и все. Альтернативы Черчесову в этой ситуации я не вижу», — приводит слова Бышовца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.