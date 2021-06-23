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    Бышовец: Черчесов доведет дело до конца, альтернативы ему нет

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России, несмотря на провальное выступление на Евро-2020.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

    «У него действующий контракт. Думаю, руководители РФС хотят его оставить. Речь об отставке не идет.

    Ну и в этой ситуации трудно себе представить, кто еще сможет возглавить сборную. Ведь через два месяца нам предстоит важнейший матч с хорватами.

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    • Так что все логично. Поэтому Черчесов продолжит свою работу и доведет дело до конца. Выход только один. Альтернативы ему нет.

    Не надо сейчас перечислять фамилии. Я объяснил свою логику. Действующий контракт Черчесова, позиция РФС и предстоящий матч с Хорватией. Вот и все. Альтернативы Черчесову в этой ситуации я не вижу», — приводит слова Бышовца «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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