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    Широков — о сборной России: Не надо сейчас никого поливать грязью

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    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал разгром национальной команды от Дании (1:4) и вылет с Евро-2020.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Надо жить дальше, как и делали это раньше. Ничего страшного не произошло. Поражения бывают и такие. И у нас они были, причем неоднократно. Не надо сейчас никого поливать грязью и кидаться лозунгами, что все пропало.

    Давайте спокойно проанализируем, что привело к этому результату — от этого и надо отталкиваться. Не надо рубить шашками голову, а необходимо понять, почему так все вышло. Шли ли мы к этому, или это случайность.

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    Если все-таки хотите менять тренера, то нужно понимать — кто может возглавить эту сборную, а кто даст надежды на будущее», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

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