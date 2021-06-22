Широков — о сборной России: Не надо сейчас никого поливать грязью

Роман Широков Фото: globallookpress.com
«Надо жить дальше, как и делали это раньше. Ничего страшного не произошло. Поражения бывают и такие. И у нас они были, причем неоднократно. Не надо сейчас никого поливать грязью и кидаться лозунгами, что все пропало.
Давайте спокойно проанализируем, что привело к этому результату — от этого и надо отталкиваться. Не надо рубить шашками голову, а необходимо понять, почему так все вышло. Шли ли мы к этому, или это случайность.
Если все-таки хотите менять тренера, то нужно понимать — кто может возглавить эту сборную, а кто даст надежды на будущее», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».