Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020

Пресс-служба сборной России опубликовала заявление после вылета команды с Евро-2020.

«Сборная России матчем в Копенгагене завершила свое выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды.

Итак, сегодня в 5 утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилету и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире — всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым.

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Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-22 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории ТОП. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», — говорится в сообщении, текст которого приводит Sportbox.ru.