Реднапп заявил о готовности возглавить сборную России

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма»прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

«Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов. Какое у России население? 200 миллионов?

140 миллионов? Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку... Я невероятно разочарован.

Отставка Черчесова? Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

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И Пеп Гвардиола провалился бы. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской Премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».