Черышев пообещал работать над собой и стать сильнее

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал провал национальной команды на чемпионате Европы.

Сборная России, проиграв накануне Дании (1:4), заняла четвертое место в группе B и не вышла в 1/8 финала.

«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нём поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.

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Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Черышев в Instagram.