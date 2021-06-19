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    Жота и Роналду сыграют в атаке Португалии с Германией

    Португалия — Германия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Германии на матч Евро-2020.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Б., Данилу, Карвалью, Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

    Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

    Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

    Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Германии. Коэффициент на ее победу — 2.36, на успех Португалии — 3.50, на ничью — 3.44. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В первом туре Португалия обыграла Венгрию (3:0), а Германия уступила Франции (0:1).

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