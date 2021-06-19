19 июня в Мюнхен на «Альянц Арене» встретятся сборные Португалии и Германии. Это будет матч 2 тура групповой стадии Евро-2020 в группе F. Начало в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

В прошлом матче португальцы все-таки сумели дожать венгров. После первого гола они посыпались, но и до этого у команды Фернанду Сантуша было много хороших моментов. В итоге Португалия победила 3:0 и благодаря разнице голов возглавила таблицу F.

Если считать с этот года, то у португальской сборной уже 3 победы в четырех официальных поединках. Ранее она одолела Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1) в рамках отбора на ЧМ. При этом не будем забывать о ничье с Сербией (2:2).

Португалия смогла улучшить статистику последних выступлений на Евро. В прошлом розыгрыше она дошла до финала, где победила Францию (1:0 ОТ), однако большую часть матчей португальская команда играла вничью в основное время.

Все прогнозы на Евро-2020

Таким образом, победа над Венгрией в основное время стала для «Красно-зеленых» лишь второй за восемь поединков.

Германия

Германия потерпела минимальное поражение от Франции и теперь ее задача усложняется. Португальцам проигрывать нельзя однозначно, ну а у венгров нужно отбирать все 3 очка. На данный момент подопечные Йоахима Лева занимают 3 место.

Прогноз на матч Португалия — Германия Сможет ли Германия обыграть Португалию и Роналду?

Сборная Германии потерпела уже второе поражение подряд в официальных встречах. Ранее она очень сильно удивила, когда уступила Северной Македонии (1:2) в матче квалификации на чемпионат мира.

Если брать во внимание и товарищеские спарринги, которые были сыграны перед стартом Евро, то у «Немецкой машины» всего одна победа в четырех играх над Латвией (7:1). Еще была ничья (1:1) с Данией.

Календарь и таблица Евро-2020

Что касается конкретно Евро, то у немцев это второе поражение подряд. В полуфинале 2016 года они уступили той же Франции (0:2), причем это было первое поражение команды за весь розыгрыш.

Ставка

Букмекеры явного предпочтения не отдают ни одной из команд, однако коэффициент все же меньше у Германии — 3.25 и 2.40 соответственно. Котировка на ничью составляет 3.35.

Букмекеры полагают, что матч должен получиться низовым. Это вполне вероятно, учитывая, что на прошлом Евро у обеих команд было всего по одному результативному поединку, когда тотал переваливал за отметку в 2.5 гола.

Поставить на тотал меньше 2.5 в этой встрече букмекеры предлагают с коэффициентом 1.81.