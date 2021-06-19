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    Португалия — Германия. Ставка (к. 1.81) на тоталы в матче Евро-2020 19 июня 2021 года

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    19 июня в Мюнхен на «Альянц Арене» встретятся сборные Португалии и Германии. Это будет матч 2 тура групповой стадии Евро-2020 в группе F. Начало в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 19 Июня 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 19:00 Германия Германия
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    Португалия

    В прошлом матче португальцы все-таки сумели дожать венгров. После первого гола они посыпались, но и до этого у команды Фернанду Сантуша было много хороших моментов. В итоге Португалия победила 3:0 и благодаря разнице голов возглавила таблицу F.

    Если считать с этот года, то у португальской сборной уже 3 победы в четырех официальных поединках. Ранее она одолела Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1) в рамках отбора на ЧМ. При этом не будем забывать о ничье с Сербией (2:2).

    Португалия смогла улучшить статистику последних выступлений на Евро. В прошлом розыгрыше она дошла до финала, где победила Францию (1:0 ОТ), однако большую часть матчей португальская команда играла вничью в основное время.

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    Таким образом, победа над Венгрией в основное время стала для «Красно-зеленых» лишь второй за восемь поединков.

    Германия

    Германия потерпела минимальное поражение от Франции и теперь ее задача усложняется. Португальцам проигрывать нельзя однозначно, ну а у венгров нужно отбирать все 3 очка. На данный момент подопечные Йоахима Лева занимают 3 место.

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    • Сборная Германии потерпела уже второе поражение подряд в официальных встречах. Ранее она очень сильно удивила, когда уступила Северной Македонии (1:2) в матче квалификации на чемпионат мира.

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    • Если брать во внимание и товарищеские спарринги, которые были сыграны перед стартом Евро, то у «Немецкой машины» всего одна победа в четырех играх над Латвией (7:1). Еще была ничья (1:1) с Данией.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Что касается конкретно Евро, то у немцев это второе поражение подряд. В полуфинале 2016 года они уступили той же Франции (0:2), причем это было первое поражение команды за весь розыгрыш.

    Ставка

    Букмекеры явного предпочтения не отдают ни одной из команд, однако коэффициент все же меньше у Германии — 3.25 и 2.40 соответственно. Котировка на ничью составляет 3.35.

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    Букмекеры полагают, что матч должен получиться низовым. Это вполне вероятно, учитывая, что на прошлом Евро у обеих команд было всего по одному результативному поединку, когда тотал переваливал за отметку в 2.5 гола.

    Поставить на тотал меньше 2.5 в этой встрече букмекеры предлагают с коэффициентом 1.81.

    Португальцы забивали венграм уже под конец встречи, а в матче Германии и Франции все решил автогол, забитый в первом тайме. Однако за всю 45-минутку был всего 1 удар в створ. Вполне вероятно, что в первом тайме мы голов не увидим. Тотал 1 тайма меньше 1 предлагают с коэффициентом 1.75.

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