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    Германия уверенно обыграет португальцев?

    Португалия — Германия. Дерзкая ставка за 4.66 на матч Евро-2020 19 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Германия
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    Томас Мюллер
    Португалия сыграет на своем поле с Германией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Португалии

    Победа над венграми в стартовом туре — лишь часть обязательной программы. Португальцы намерены сохранить за собой титул чемпионов Европы.

    Сборная Португалии по-прежнему крайне зависима от Криштиану Роналду. Лидер в прошедшем матче оформил дубль.

    Разумеется, матч с немцами — совсем другой уровень. К тому же, травмирован защитник Нуну Мендеш, и вряд ли сыграет в отчетном поединке.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Против Германии Португалия играла неоднократно, но в последние годы, как правило, уступает. Последняя победа случилась 21 год назад.

    Сборная Германии

    После поражения от Франции сборная Германии превратилась в заложника встречи с португальцами. Никакой другой исход, кроме победы, команду не устроит.

    Проблем у немцев громадье. Травмированы хавбек Леон Горетцка и защитник Лукас Клостерманн, повреждение получил полузащитник Йонас Хофманн.

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    • Немцам нужно побеждать, стало быть, команда будет атаковать. «Бундестим» свои шансы наверняка получит, но оборона не может не беспокоить.

    Интересно, что на Чемпионате мира-2014 немцы разнесли Португалию в клочья. В воротах «европейских бразильцев» побывало четыре безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Германию за 2.41, на ничью за 3.34, а на Португалию — за 3.20.

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    Португальцы могут сыграть вторым номером, и получат свои шансы на контратаках.

    Сборная Германии вынуждена искать счастье у ворот соперников, так что стоит ожидать от немцев активности.

    Немцы будут убедительны в атаке, и, вероятно, выиграют больше, чем с минимальным счетом. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Германии -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.66. Для остальных — более умеренный прогноз.

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