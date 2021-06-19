Португалия сыграет на своем поле с Германией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Португалии

Победа над венграми в стартовом туре — лишь часть обязательной программы. Португальцы намерены сохранить за собой титул чемпионов Европы.

Сборная Португалии по-прежнему крайне зависима от Криштиану Роналду. Лидер в прошедшем матче оформил дубль.

Разумеется, матч с немцами — совсем другой уровень. К тому же, травмирован защитник Нуну Мендеш, и вряд ли сыграет в отчетном поединке.

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Против Германии Португалия играла неоднократно, но в последние годы, как правило, уступает. Последняя победа случилась 21 год назад.

Сборная Германии

После поражения от Франции сборная Германии превратилась в заложника встречи с португальцами. Никакой другой исход, кроме победы, команду не устроит.

Проблем у немцев громадье. Травмированы хавбек Леон Горетцка и защитник Лукас Клостерманн, повреждение получил полузащитник Йонас Хофманн.

Немцам нужно побеждать, стало быть, команда будет атаковать. «Бундестим» свои шансы наверняка получит, но оборона не может не беспокоить.

Интересно, что на Чемпионате мира-2014 немцы разнесли Португалию в клочья. В воротах «европейских бразильцев» побывало четыре безответных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Германию за 2.41, на ничью за 3.34, а на Португалию — за 3.20.

Португальцы могут сыграть вторым номером, и получат свои шансы на контратаках.

Сборная Германии вынуждена искать счастье у ворот соперников, так что стоит ожидать от немцев активности .

Немцы будут убедительны в атаке, и, вероятно, выиграют больше, чем с минимальным счетом. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Германии -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.66. Для остальных — более умеренный прогноз.