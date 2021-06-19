Дешам: Наша первая цель — обыграть Венгрию и выйти в плей-офф

Главный тренер сборной Францииоценил предстоящего соперника по групповому этапу Евро-2020. Его команда сыграет со сборной Венгрии.

«Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом. Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии.

Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая цель», — сказал Дешам пресс-службе УЕФА.

Игра между Францией и Венгрией состоится 19 июня в 16:00 по мск. Предлагаем ознакомиться с прогнозом на матч, который был составлен редакцией LiveSport.Ru.