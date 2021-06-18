Швеция — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.06.2021)

В 16:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Швеция»: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Александер Исак.

«Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Патрик Грошовски, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Мартин Косцельник, Ондрей Дуда.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Словакия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швеция» со счетом 2:0. Матч между командами «Швеция» и «Словакия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.