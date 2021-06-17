Тренер Дании: Сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян

Главный тренер сборной Даниипрокомментировал поражение от Бельгии (1:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Даже не могу описать то, с каким уважением отношусь к этой команде, к этим людям. [Найти в себе силы играть в такой ситуации] это очень, очень круто.

Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих [на тренировочной базе], всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе.

Мы можем многое вынести из этого матча. Теперь забудем его. Я уже думаю о русских. Мы еще не закончили выступление в этом турнире и сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. У Дании 0 очков после первых двух туров.

Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия.