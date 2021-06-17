Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 20:55
    • Промес остался в запасе сборной Голландии на матч с Австрией
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 17:51
    • Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче Евро-2020
  • 17:17
    • Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Тренер Дании: Сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян

    Футбол Сборная Дании Сборная Бельгии Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от Бельгии (1:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Каспер Юльманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Юльманн

    «Даже не могу описать то, с каким уважением отношусь к этой команде, к этим людям. [Найти в себе силы играть в такой ситуации] это очень, очень круто.

  • Лидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу
  • Сборная Бельгии обыграла со счетом 2:1 команду Дании в матче второго тура группы B на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих [на тренировочной базе], всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе.

    Мы можем многое вынести из этого матча. Теперь забудем его. Я уже думаю о русских. Мы еще не закончили выступление в этом турнире и сделаем все возможное, чтобы обыграть россиян», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. У Дании 0 очков после первых двух туров.

    Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Колумбия снова обыграет Венесуэлу с крупным счетом?
  • Колумбия — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хирон — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кольшрайбер — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры