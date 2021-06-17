Дилейни: Хороший матч получился. Мы мощно начали

Полузащитник сборной Даниипрокомментировал поражение от Бельгии (1:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Хороший матч получился. Мы мощно начали. На "Паркене" нас в спину подгонял сумасшедший попутный ветер — это было изумительно. Мы не преминули им воспользоваться.

Мы смирились с тем, что нам тяжело было снова оказаться здесь и петь национальный гимн.

Собираясь вместе в круг перед игрой, мы жмем воображаемую кнопку и говорим: "А теперь выложимся по полной".

Подготовились мы хорошо и ждали этого несколько лет, чем теперь очень горжусь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. У Дании 0 очков после первых двух туров.

Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия.