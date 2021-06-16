Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу
  • 11:33
    • АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон, «Ман Сити» в 1-м туре сыграет с «Тоттенхэмом»
  • 13:41
    • СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником
  • 13:08
    • «Матч ТВ» потеряет права на показ матчей испанской Ла Лиги
  • 12:45
    • Арустамян: Кержаков возглавит «Нижний Новгород»
  • 11:41
    • Президент РФС: Ждем выхода сборной из группы. Задача поставлена
    Все новости спорта

    Число возможных соперников «Спартака» в ЛЧ сократилось до четырех

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Спартак Футбол Франции Монако Португалия Бенфика Селтик Митьюлланд Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Сократилось количество команд, с которыми «Спартак» может сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    Будущий соперник «Красно-белых» определится в жеребьевке, которая состоится 19 июля. В списке «Бенфика», «Монако», а также «Селтик» и «Мидтьюлланн», которые сыграют между собой.

    Напомним, что матчи третьего квалификационного раунда состоится в августе. Первые встречи пройдут 3 или 4 числа, а ответные поединки будут проведены 10 августа.

    «Спартак» квалифицировался в отборочный раунд ЛЧ по итогам сезона в РПЛ, в котором команда заняла 2 место и набрала 57 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Италия снова выиграет с крупным счетом?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Уэльс обыграть слабую Турцию?
  • Турция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.62
  • Экспресс дня 17 июня
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры