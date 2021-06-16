Число возможных соперников «Спартака» в ЛЧ сократилось до четырех

Сократилось количество команд, с которымиможет сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Будущий соперник «Красно-белых» определится в жеребьевке, которая состоится 19 июля. В списке «Бенфика», «Монако», а также «Селтик» и «Мидтьюлланн», которые сыграют между собой.

Напомним, что матчи третьего квалификационного раунда состоится в августе. Первые встречи пройдут 3 или 4 числа, а ответные поединки будут проведены 10 августа.

«Спартак» квалифицировался в отборочный раунд ЛЧ по итогам сезона в РПЛ, в котором команда заняла 2 место и набрала 57 очков.