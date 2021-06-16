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    Шевченко: В матче с Македонией для нас важна только победа

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение о предстоящем матче с Северной Македонией во втором туре Евро-2020.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    В первом туре украинцы уступили со счетом 2:3 сборной Нидерландов, а македонцы поиграли Австрии со счетом 1:3.

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    «Это команда, которая заслуживает уважения. У нее есть характер, ярко выраженные лидеры и стабильная система игры.

    Они почти всегда играют 5-3-2, любят действовать на контратаках, хорошо борются. Никаких подарков от них мы завтра не ждем.

    Мы сделаем все, чтобы достичь положительного результата. Для нас важна только победа

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    • В первую очередь нам нужно сыграть во всю силу. У нас есть четкий рисунок игры.

    Очень многое будет зависеть от наших полузащитников — как они будут двигаться, как они будут передвигать мяч, скорость передач и их передвижения, потому что мы команда, которая любит атаковать. И, конечно же, будет очень важна реализация моментов.

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    • Самый главный урок матча с Голландией — эпизоды надо доигрывать до конца, потому что мы не доиграли должным образом концовку.

    Проигрывая 0:2, мы сравняли счет, но все равно в итоге потеряли очки, которые нам были очень нужны.

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    Это еще раз показало, насколько важна концентрация и насколько важно не допускать ошибок», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 17 июня в Бухаресте. Начало матча в 16:00 мск.

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