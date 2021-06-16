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    Россия набрала первые очки на Евро-2020

    Финляндия — Россия: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В матче второго тура групповой стадии Евро-2020 сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Финляндии.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Единственный гол на счету Алексея Миранчука, который на 47 минуте обыгрался в стенку с Артемом Дзюбой и с левой ноги пробил точно под перекладину в дальний левый угол.

    Таким образом, Россия набрала 3 очка и временно вышла на второе место в группе B. Финляндия с тремя очками опустилась на 3 место.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Финляндия — Россия 0:1
    Гол: 0:1 Алексей Миранчук (45') Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио (Фредрик Йенсен, 85'), Глен Камара, Робин Лод, Расмус Шуллер (Йони Кауко, 67'), Йере Уронен, Юкка Райтала (Пюрю Сойри, 75'), Теэму Пукки (Ласси Лаппалайнен, 75'), Йоэль Похьянпало Россия: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Марио Фернандес (Вячеслав Караваев, 26'), Магомед Оздоев (Рифат Жемалетдинов, 61'), Роман Зобнин, Алексей Миранчук (Максим Мухин, 85'), Александр Головин, Далер Кузяев, Артём Дзюба (Александр Соболев, 85') Предупреждения: Глен Камара (22'), Дмитрий Баринов (27'), Магомед Оздоев (34'), Георгий Джикия (88'), Daniel O'Shaughnessy (90')

    Следующие матчи команды проведут 21 июня. Россия сыграет с Данией, а Финляндия встретится с Бельгией.

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