Финляндия — Россия: счет 0:1, обзор гола

В матче второго тура групповой стадии Евро-2020с минимальным счетом 1:0 обыграла

Единственный гол на счету Алексея Миранчука, который на 47 минуте обыгрался в стенку с Артемом Дзюбой и с левой ноги пробил точно под перекладину в дальний левый угол.

Таким образом, Россия набрала 3 очка и временно вышла на второе место в группе B. Финляндия с тремя очками опустилась на 3 место.

Футбол. Евро-2020. Группа B Финляндия — Россия 0:1 Гол: 0:1 Алексей Миранчук (45') Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио (Фредрик Йенсен, 85'), Глен Камара, Робин Лод, Расмус Шуллер (Йони Кауко, 67'), Йере Уронен, Юкка Райтала (Пюрю Сойри, 75'), Теэму Пукки (Ласси Лаппалайнен, 75'), Йоэль Похьянпало Россия: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Марио Фернандес (Вячеслав Караваев, 26'), Магомед Оздоев (Рифат Жемалетдинов, 61'), Роман Зобнин, Алексей Миранчук (Максим Мухин, 85'), Александр Головин, Далер Кузяев, Артём Дзюба (Александр Соболев, 85') Предупреждения: Глен Камара (22'), Дмитрий Баринов (27'), Магомед Оздоев (34'), Георгий Джикия (88'), Daniel O'Shaughnessy (90')

Следующие матчи команды проведут 21 июня. Россия сыграет с Данией, а Финляндия встретится с Бельгией.