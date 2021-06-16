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    Караваев: Финляндия — хороший соперник, приятно было победить

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Сборная Финляндии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча со сборной Финляндии (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Всегда тяжеловато выходить на замену. Но все должны быть готовы выйти на поле.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Они сыграли примерно так, как мы ожидали.

    Проецировать на матч с Данией ничего не будем. Финляндия — хороший соперник, приятно было победить. Мы взяли три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.

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    Не хочется говорить о сравнениях с 2008-м. Готовимся, идем от игры к игре. Будем готовиться к датчанам.

    Нужно набирать ещё три очка, выходить в плей-офф», — передаёт слова Миранчука «Чемпионат».

    Календарь и таблица Евро-2020

    После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

    Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

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