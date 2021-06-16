Караваев: Финляндия — хороший соперник, приятно было победить

Защитник сборной Россиипрокомментировал результат матча со сборной Финляндии (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

«Всегда тяжеловато выходить на замену. Но все должны быть готовы выйти на поле.

Все прогнозы на Евро-2020

Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Они сыграли примерно так, как мы ожидали.

Проецировать на матч с Данией ничего не будем. Финляндия — хороший соперник, приятно было победить. Мы взяли три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.

${VrezNews1}

Не хочется говорить о сравнениях с 2008-м. Готовимся, идем от игры к игре. Будем готовиться к датчанам.

Нужно набирать ещё три очка, выходить в плей-офф», — передаёт слова Миранчука «Чемпионат».

Календарь и таблица Евро-2020

После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

.VrezNews1 /football/2021/06/16/finland_russia_full/