Караваев: Финляндия — хороший соперник, приятно было победить

«Всегда тяжеловато выходить на замену. Но все должны быть готовы выйти на поле.
Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Они сыграли примерно так, как мы ожидали.
Проецировать на матч с Данией ничего не будем. Финляндия — хороший соперник, приятно было победить. Мы взяли три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.
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Не хочется говорить о сравнениях с 2008-м. Готовимся, идем от игры к игре. Будем готовиться к датчанам.
Нужно набирать ещё три очка, выходить в плей-офф», — передаёт слова Миранчука «Чемпионат».
После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).
Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.
.VrezNews1 /football/2021/06/16/finland_russia_full/