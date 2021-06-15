Тарханов: Финны и датчане слабее Бельгии во всех игровых компонентах

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча между сборнымиво втором туре группового этапа Евро-2020.

«Ну, финны и датчане все-таки слабее Бельгии во всех игровых компонентах. Поэтому здесь просто надо подождать, как сыграем два предстоящих матча — тогда можно или хвалить, или критиковать команду.

Бельгия, конечно, очень сильная команда. Но я рассчитывал на то, что в плане движения и самоотдачи мы будем сдерживать их атаки. Хотя Бельгия в этом матче не очень понравилась. Тем не менее, они контролировали мяч. И здесь я согласен с Зобниным: бельгийцы действительно превосходят нас в техническом плане. Плюс они превосходят нас в быстроте действий и в приеме мяча — везде соперник был на голову выше нас. Опять же, мы могли противопоставить только самоотдачу и строгую игру в обороне, но ничего этого у нас не получилось.

Думаю, что да. В первом тайме датчане были на пике. Ситуация с Эриксеном, думаю, потом вывела их из колеи. Датчане, конечно, сильнее сборной Финляндии. Но в такой ситуации очень сложно собраться», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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