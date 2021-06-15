Слуцкий: Финляндия — аутсайдер нашей группы, им повезло в матче с Данией

Главный тренер «Рубина»поделился мнением о сборной, которая станет соперникомво втором туре группового этапа Евро-2020.

В первом туре финны одержали победу над командой Дании (1:0).

«Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол.

Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы.

Каким видится психологическое состояние датчан на фоне происшедшего с Эриксеном и поражения от финнов? Не знаю. Это тоже очень сложный момент. Допускаю, что кого-то он, наоборот, стимулирует и какие-то футболисты станут играть за себя и за того парня. А на кого-то будет давить. Такие процессы индивидуальны, их нельзя обобщать как общекомандные.

Таких ситуаций много не бывает, и у меня подобного опыта, к огромному счастью, нет. Поэтому не думаю, что развитие событий тут можно как-то прогнозировать», — сказал Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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