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    Уткин объяснил, почему Дзюбу нельзя назвать лидером сборной России

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    Известный блогер Василий Уткин на примере украинского нападающего Андрея Ярмоленко объяснил, почему Артема Дзюбу нельзя назвать лидером сборной России.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ярмоленко в матче Нидерланды — Украина стал автором одного из самых красивых голов Евро-2020.

    Гол Ярмоленко можно посмотреть здесь.

    «Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот это то, что должен делать лидер.

    Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается се.

    То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнеров. А лидер берет и делает.

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    • Дзюба так и не нанес ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    В первом матче сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3. Украина проиграла Нидерландам — 2:3.

    Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

    Новый выпуск на YouTube-канале Василия Уткина
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